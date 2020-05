La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 70.359 tamponi e individuati 1.401 positivi nelle ultime 24 ore per un decremento di 1.904 positivi rispetto a ieri. Oltre 3mila i guariti nell'ultimo giorno per un totale di 96.276 guariti dall'inizio dell'epidemia. Da registrare 274 nuovi decessi tra le persone affette da COVID-19 nelle ultime 24 ore per un totale di 29.958 morti dall'inizio dell'epidemia.



Attualmente positivi: 89.624 (-1.904)

Deceduti: 29.958 (+274, +0,9%)

Guariti: 96.276 (+3.031, +3,3%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.311 (-22, -1,7%)

Tamponi: 2.381.288 (+70.359)

Totale casi: 215.858 (+1.401)



Sono 689 i nuovi positivi che ha fatto registrare la Regione Lombardia nelle ultime 24 ore. A questi vanno aggiunti 31 ulteriori casi che non appartengono all'ultimo giorno ma non erano stato precedentemente rendicontati. Il totale è di 80.089 casi e 14.745 decessi, di cui 134 nelle ultime 24 ore. Continua a calare la pressione sulle strutture ospedaliere: -231 ricoverati. Effettuati 15.488 tamponi.​