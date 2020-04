Consueta conferenza stampa giornaliera del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, in cui ha dato l’aggiornamento dei dati riguardanti l’emergenza coronavirus in Italia. Sono 100.269 i casi attualmente positivi, 1.996 in più rispetto a ieri. 3.381 in terapia intensiva, 116 in meno nelle ultime 24 ore. 28.144 ricoverati, -98 rispetto a ieri. 619 deceduti per un totale di 19.468, 2.079 guariti rispetto a ieri per un totale di 32.534. 10.719 tra dimessi e guariti da lunedì. Il trend di crescita dei contagi mostra un incremento totale di 4.694, per un totale di casi di 152.271.​