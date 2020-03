La Protezione Civile ha dato l’aggiornamento sui numeri del coronavirus attraverso il suo bollettino. Ecco il dato, fornito in conferenza stampa dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli: “sono 10.590 i malati di coronavirus in Italia, 2.076 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati, comprese le vittime e i guariti, ha raggiunto i 12.462. Le vittime sono complessivamente 827: rispetto a ieri sono 196 in più”. Oggi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato lo stanziamento straordinario di 25 miliardi per far fronte alla minaccia del virus.