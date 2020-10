2









In questi giorni continuano a fare notizia le numerose proteste contro le decisioni del Governo Conte in materia di prevenzione contro la diffusione del coronavirus. Le numerose restrizioni poste in atto dal Dpcm in vigore da oggi hanno suscitato l'ostilità di diverse categorie di persone, come gli operatori della ristorazione e altri operatori commerciali, che stanno già scendendo in piazza per protestare. In che modo queste proteste possono coinvolgere anche il mondo del calcio, e nello specifico della Juventus? Come riporta il Corriere Torino a invocare a gran voce "libertà" a Piazza Vittorio contro il coprifuoco imposto dallo Stato italiano, c'è anche una rappresentanza di ultras bianconeri. Dalla folla di manifestanti (non è chiaro da chi) è partita anche una bottiglia che ha ferito alla testa un giornalista, portato via cosciente in ambulanza. Si registrano pure lanci di petardi e vetrine di negozi infrante.