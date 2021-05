1









Le proteste di Manchester? Bruno Fernandes non le ha nemmeno sentite. Come raccontato dal centrocampista dello United, c'era ben altro da fare quel pomeriggio: "Ero nella mia stanza a guardare una partita perché l'Udinese giocava contro la Juventus. Non ho mai cercato di uscire, non so se qualcuno ci ha provato. Facevamo tutto quello che ci diceva il servizio di sicurezza. Se eravamo pronti? Avevamo giocato bene contro la Roma, la fiducia nel gruppo era alta. La squadra era pronta ma non si è giocato e non abbiamo nulla da dire al riguardo".