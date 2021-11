La Juventus dell’Allegri-bis, finora, ha messo a segno 16 reti in 12 partite: perso Cristiano Ronaldo, passato al Manchester United, i bianconeri - distanti 14 punti dalla coppia di capoliste Napoli e Milan - non hanno ancora trovato l’uomo in grado di far decollare l’attacco. Gli sforzi della società nel prossimo mercato, dunque, potrebbero concentrarsi proprio sul reparto avanzato tanto che i betting analyst di Sisal Matchpoint quotano l’approdo a Torino di: l’argentino, con un passato nell’Inter e ora in forza al PSG, riferisce Agipronews, potrebbe essere il tassello giusto per l’attacco con il suo passaggio in bianconeroPer il 28enne di Rosario - appena 656 minuti fra Ligue1, Champions League e Trophée des Champions con 3 reti in 14 presenze - potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciarsi abbracciando così la Vecchia Signora, squadra alla quale anche nel passato era stato accostato in più di un’occasione.