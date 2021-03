La Juventus sta attraversando un momento difficile, difficilissimo. A -10 dall'Inter capolista in campionato, è stata eliminata dagli ottavi di Champions League e Andrea Pirlo è sommerso dalle critiche. Nelle ultime settimane si stanno inseguendo delle voci secondo le quali l'allenatore potrebbe lasciare i bianconeri a fine stagione, e così i bookmakers si sono messi al lavoro per analizzare le quote del suo possibile sostituto. Ad oggi, la conferma dell'allenatore è lo scenario più probabile quotato a 2.50. Dietro di Pirlo però è sempre presente l'ombra di Max Allegri: un ritorno a Torino dopo due anni è quotato a 5.00. Andando avanti, Simone Inzaghi non ha ancora firmato il rinnovo con la Lazio e sui può giocare a 6.00 come prossimo allenatore bianconero. Uscendo dall'Italia ci sono il grande ex Zinedine Zidane a 7.50, e due sogni: Jurgen Klopp e Pep Guardiola, entrambi quotati a 16 sulla panchina della Juve.