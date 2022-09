Prosegue il recupero di Paul. Il centrocampista francese si era infortunato al menisco lo scorso 24 luglio durante la tournée negli Stati Uniti. La, come riporta Tuttosport, avrebbe voluto sottoporlo subito adchirurgico per uno stop di circa 45 giorni in modo da riaverlo a disposizione a settembre. Il giocatore ha optato per lafino a martedì scorso quando dopo l'ennesimo confronto con i medici il ginocchio si è bloccato e l'operazione è risultata inevitabile.Unaper il polpo che ora è in modalità Juve e si è operato con il professor Roberto Rossi, di fiducia per la Vecchia Signora. Paul ora sogna ianche se la chiamata di Dechamps non è così scontata. L'obiettivo diè quello di rientrare per l'ultima gara del girone di Champions League contro il Paris Saint Germain in programma allo Stadium il 2 novembre. Subito dopo la gara contro l'Inter. Paul sogna e spera di tornare al più presto, Max ha bisogno di lui nel centrocampo di Madama.