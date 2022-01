Dopo il successo sulla Juventus in Supercoppa, l'Inter continua a programmare il futuro e lo fa blindando la dirigenza. Come riportato da Sky Sport il presidente nerazzurro Zhang, in questi giorni a Milano, ha raggiunto un accordo totale per un rinnovo di 3 anni, fino al 2025, per Marotta, Ausilio e Baccin. Settimana prossima l'annuncio ufficiale ci sarà l'annuncio ufficiale, poi l'Inter intavolerà le trattative per il rinnovo anche con Simone Inzaghi.