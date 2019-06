PSG? No. Manchester City? Neanche. E' il Real Oviedo il vero paperone del calcio mondiale. A confermarlo c'è Forbes, che ha stilato una classifica dei dieci proprietari di club più ricchi al mondo (per patrimonio personale), riportata da Il Sole 24 Ore. A guidare la top ten è appunto il patron della società di Segunda Division: Carlos Slim. A completare il podio François Pinault e lo sceicco Mansour bin Zayd Al Nahyan, proprietari rispettivamente di Rennes e Manchester City. Andrea Agnelli, presidente della Juventus, si piazza al quinto posto assoluto, mentre Zhang Jindong dell'Inter è in nona posizione, a pari merito con Rybolovlev del Monaco e davanti al presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi.



LA CLASSIFICA



1° Carlos Slim (Real Oviedo) - 59,2 miliardi di dollari

2° François Pinault (Rennes) - 31,7 miliardi di dollari

3° Mansour bin Zayd Al Nahyan (Manchester City) - 23 miliardi di dollari

4° Dietrich Mateschitz (Ney York Red Bulls, RB Lipsia, Red Bull Salisburgo, Red Bull Brasil) - 18,9 miliardi di dollari

5° Andrea Agnelli (Juventus) - 15,9 miliardi di dollari

6° Roman Abramovich (Chelsea) - 12,4 miliardi di dollari

7° Philip Anschutz (Los Angeles Galaxy) - 11 miliardi di dollari

8° Stanley Kroenke (Arsenal) - 8,8 miliardi di dollari

9° Zhang Jindong (Inter)/Dmitry Rybolovlev (Monaco) - 6,8 miliardi di dollari

10° Nasser Al-Khelaifi (PSG) - 6,2 miliardi di dollari