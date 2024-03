Le recenti dichiarazioni di, comproprietaria del Newcastle tramite la Cantervale Holdings Limited, hanno riacceso le voci riguardanti la possibile partecipazione di un club saudita alla Champions League, nonostante la secca smentita del presidente della UEFA, Aleksander Ceferin.Staveley, che detiene una quota del 10% nel club inglese e ha un posto nel consiglio di amministrazione, ha suggerito che potrebbe esserci un club saudita in Champions League in futuro.Le parole di Staveley indicano l'interesse dell'Arabia Saudita a espandere il suo ruolo nel calcio europeo, utilizzando la Champions League come un importante palcoscenico per accrescere la propria immagine e far crescere il calcio saudita a livello globale.Tuttavia, resta da vedere se la UEFA permetterà l'ingresso di un club saudita nella prestigiosa competizione europea, considerando che Ceferin ha precedentemente negato le indiscrezioni su questo argomento.