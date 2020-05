Spunta un nuovo nome per il futuro della Juventus: sempre attenti ai talenti del domani, ai bianconeri è stato proposto Luiz Henrique, attaccante classe 2001 del Botafogo. Tecnico e rapido, a inizio 2020 era entrato nel giro della prima squadra. Come riporta Calciomercato.com, a segnalare il giocare alla Juve è stato l'agente di Cristiano Ronaldo Jorge Mendes. I bianconeri hanno apprezzato le qualuità di Luiz Henrique che col Botafogo ha un contratto di altri due anni e valutano, anche in base alla valutazione che fa il Botafogo.