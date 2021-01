Mesut Ozil sta per finire la sua avventura all'Arsenal. Ormai da tempo fuori dal progetto dei Gunners, il trequartista era stato proposto a più riprese anche alla Juventus, che però non è mai stata interessata a portare il giocatore in Italia. Adesso potrebbe essere arrivato il momento di lasciare l'Inghilterra, Ozil è sempre più vicino al Fenerbahçe e la trattativa è ormai ai dettagli: si sta discutendo su come dividersi l'ingaggio di 20 milioni di euro lordi a stagioni, cifra che tra l'altro sarebbe stata irraggiungibile per la Juve.