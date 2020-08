Nei mesi scorsi Juve e Barcellona hanno avuto contatti fitti e continui per mettere in piedi lo scambio Arthur-Pjanic. Durante i colloqui giornalieri sono stati proposti tanti giocatori sia da una parte che dall'altra: uno di questi, lato Barça, è Nelson Semedo, che gli spagnoli hanno messo sul piatto a più riprese non trovando però mai il gradimento della Juve. In scadenza di contratto nel 2022, ora su Semedo ci sono Manchester City e Psg e quindi il difensore potrebbe lasciare davvero il Barcellona.