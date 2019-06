Your browser does not support iframes.

9 giugno di... ultimi minuti. Quelli che ci separano alla notizia dell'allenatore della Juve. Ci sarà anche Barzagli? Sì, ma a Torino non rimarrà solo Andrea, ma anche Pirlo dovrebbe fare ritorno nella grande famiglia bianconera, non da vice ma da allenatore fatto e finito. Come scrive Tuttosport, al Maestro è stata infatti offerta la possibilità di allenare la Primavera, o eventualmente l’Under 23, con il presidente Andrea Agnelli che lo vorrebbe assolutamente a Torino. Attenzione anche al futuro di Higuain: il rapporto ritrovato con Maurizio Sarri non è bastato a risollevare la stagione deludente, che al Milan prima e al Chelsea poi non è riuscito a brillare. Come confermano i media inglesi, i Blues non hanno alcuna intenzione di trattenere l'attaccante argentino rinnovando il prestito dalla Juventus (o addirittura riscattandone il cartellino). Dopo sei mesi a Londra, dunque, il Pipita tornerà alla base: ma, come vi abbiamo raccontato da tempo su ilBiancoNero.com, l'ipotesi più probabile è quella che vede Higuain lasciare Torino un'altra volta. Paratici si metterà al lavoro per trovare una nuova sistemazione al centravanti, tentando allo stesso tempo di scongiurare il rischio minusvalenza. E Sarri? Trovate tutte le ultime notizie nella nostra gallery.