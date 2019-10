Mario Mandzukic resta l'obiettivo numero uno del Manchester United per il mercato di gennaio. Come riporta Goal.com, infatti, i Red Devils avrebbero pronta sul piatto un'offerta da 9 milioni di sterline (poco più di 10 milioni di euro) per assicurarsi il croato. La situazione attuale del club, che non riesce a trovare continuità in Premier e staziona al dodicesimo posto, dovrebbe incentivare a grandi spese, ma sembra che non sarà così per quel che riguarda, almeno, la sessione invernale. Mandzukic, pertanto, rappresenta l'ideale profilo low cost.