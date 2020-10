65









Sarebbe atteso per oggi il verdetto del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli, ma arriverà verosimilmente all'inizio della prossima settimana. Ieri il club azzurro ha presentato un “preannuncio di reclamo”, che permetterà di inviare entro domani una memoria difensiva, da aggiungere al referto dell'arbitro Doveri e degli ispettori federali per la valutazione del caso. Il GS dovrà esprimersi in merito alla sconfitta a tavolino per 3-0 e al punto di penalizzazione in classifica, che senza reclamo sarebbero stati automatici. Anche la Procura Federale, ieri, ha aperto un'inchiesta e richiesto ai dirigenti partenopei una serie di documenti per verificare il corretto utilizzo delle procedure anti Covid. Cosa rischia il club di Laurentiis? Una penalizzazione in classifica di uno o più punti stando al codice di giustizia sportiva. "Dunque - scrive il Corriere dello Sport - se da un lato il Napoli potrebbe ottenere di giocare il match contro gli uomini di Pirlo, evitando lo 0-3, dall'altro potrebbe essere penalizzata per non aver rispettato il protocollo".



Anche la Gazzetta dello Sport, ribadisce le pene: "L’inchiesta sulla violazione del protocollo può portare a sanzioni di diversa gravità, valutata «in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti lavori esposti al contagio da Covid- 19». Si va dall’ammenda all’ammenda con diffida alla penalizzazione di uno o più punti. Che è di fatto il rischio più realistico. Ci sono poi ipotesi (e sanzioni) molto più gravi, quando queste violazioni producono una positività nel Gruppo squadra o quando sono violazioni compiute per «assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, ovvero comunque di incidere sull’esito del campionato». Le norme in questione sono state deliberate dal consiglio federale proprio per richiamare tutte le squadre al massimo della responsabilità nel momento della ripresa agonistica. La penalizzazione di uno o più punti potrebbe scattare anche nel caso in cui non ci fosse il 3-0 e Juve-Napoli dovesse dunque essere giocata. Una sorta di via di mezzo".



Infine, chiosa il Corriere della Sera, ecco la mossa di De Laurentiis: la lettera di otto pagine ai ministri Spadafora e Speranza, ma non solo. Non sono mancati, in queste ore, gli inviti alla Federcalcio affinché venga trovato un compromesso: cioè una punizione per il Napoli senza però la sconfitta per 3-0.