Dopo le voci di questa tarda mattinata è arrivata la conferma che il Governo ha chiesto ufficialmente di giocare Juve-Milan a porte aperte ma solo per i cittadini residenti in Piemonte. Secondo quanto riporta Tuttosport, è questa la proposta fatta dal governo nell'incontro con i ministri in collegamento in videoconferenza con i presidenti delle Regioni. La partita tra bianconeri e rossoneri è in programma mercoledì 4 marzo all'Allianz Stadium e a questo punto potrebbe davvero essere giocata a porte aperte ma con la possibilità di avere in tribuna solo tifosi proveniente dalla regione piemontese.