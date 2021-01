La Juventus lavora nel presente per pianificare il futuro. Oltre a far crescere i giovani dell'Under 23, i bianconeri tengono sempre sotto controllo i ragazzi sparsi in prestito in giro per l'Europa. Tra di loro, c'è il difensore della Juve Stabia Erasmo Mulè, che la Juve ha preso dalla Sampdoria per 3,5 milioni di euro nell'estate del 2019 e a ottobre scorso ha girato in prestito in Serie C. Cinque presenze nel girone C, e il Potenza che ha chiesto alla Juve di averlo in prestito per la seconda parte della stagione. I bianconeri non si oppongono, ma serve anche l'ok della Juve Stabia che ha l'accordo fino a giugno.