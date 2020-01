Your browser does not support iframes.

Nei giornali sportivi in edicola domani mattina spazio ai brutti infortuni di Demiral e Zaniolo, sorridenti e determinati a rientrare per l'Europeo. Aggiornamenti di mercato e una lente d'ingrandimento focalizzata sul brand Juve.



"PRONTO RUGANI" - Sul Corriere dello Sport il mercato dell'Inter e il ko di Zaniolo sono gli argomenti principali. Spazio anche alle strategie della Juve dopo l'infortunio di Demiral: "Pronto Rugani". Riflettori accesi anche fuori dal campo, con un'inchiesta che spiega come la Juve è diventata una delle migliori società al mondo: "Juve, il brand è già da top ten. Con Ronaldo il fatturato è salito a 524 milioni".



"NON MOLLIAMO MAI" - Tuttosport evidenzia la grinta di Demiral e Zaniolo che hanno iniziato la corsa verso l'Europeo: "Non molliamo mai!". Spazio anche all'Inter con la "Formula 3" di Conte: Eriksen, Giroud e Young.