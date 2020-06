Rodrigo Bentancur è il punto fermo della Juventus di Sarri. Il centrocampista uruguaiano venerdì sera contro il Milan è stato uno dei migliori in campo giocando mezz'ala, mercoledì nella finale di Coppa Italia contro il Napoli potrebbe prendere il posto di Pjanic in regia ma comunque l'allenatore ormai non rinuncia mai a Benta. E presto potrebbe arrivare anche una ricompensa per le sue prestazioni: secondo il Corriere di Torino, infatti, il contratto del giocatore dovrà essere rivisto a breve per un ritocco sull'attuale ingaggio da 2,5 milioni di euro.