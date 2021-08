Dopo la pesantissima sconfitta di ieri sera contro l'Empoli, inizia la sosta nazionali per molti giocatori della Juventus. Un periodo utile per cancellare in fretta le prime uscite stagionali e ripartire da zero:, ha scritto la Juventus attraverso il proprio profilo Instagram. Dopo la sosta, i bianconeri se la vedranno contro il Napoli e la settimana dopo col Milan, in una doppia sfida fondamentale per capire le ambizioni dei ragazzi di Allegri.