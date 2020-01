Anche ieri sera il gioiellino classe 2000 del Brescia ha dimostrato di essere uno dei talenti migliori della serie A con una prestazione di altissimo livello con classe e personalità. Non ha vinto soltanto per sfortuna e per le parate di Donnarumma, ma il ragazzo si vede che è già pronto al grande salto. La Juve ci pensa, lo osserva da tempo e sta studiando la giusta chiave per evitare aste con l’Inter o con le altre big d’Europa che seguono Sandro Tonali. Aste, che spera diventino realtà Cellino per incassare 50 o più milioni e vedere il suo gioiello il prossimo anno in Champions League. La Juventus spera di abbassare questa cifra almeno di una decina di milioni ma molto dipenderà dalla possibile cessione di Emre Can e quindi dalla possibile plusvalenza che incasserà Agnelli.