Un giro internazionale di mercato che coinvolge i giocatori più forti al mondo. A raccontarlo è Bobo Vieri, in una delle sue dirette Twitch: "Io so che probabilmente Mbappé non firmerà il rinnovo del contratto con il Psg, che gli ha comunque offerto tanti soldi. Ma ho saputo che Kilyan vuole andare al Real Madrid che gli ha messo sul piatto una proposta stratosferica. E se Mbappé dovesse davvero andare a Madrid, il Psg andrebbe su Leo Messi". Aspettando di capire il futuro di Ronaldo...