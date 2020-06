È stato amaro il ritorno in campo della Lazio che, sconfitta dall’Atalanta, vede allontanarsi il sogno scudetto. I punti di distacco dalla capolista Juventus sono diventati 4 e la strada per il tricolore si complica, come ha ammesso lo stesso Inzaghi. La pensano così anche i bookmakes, la quota scudetto dei biancocelesti passa infatti da 3.25 a 5.00 mentre si abbassa quella della Juventus, da 1.50 a 1.25. Anche l’Inter si è fermata con il rocambolesco 3-3 contro il Sassuolo, ora il distacco dalla capolista è diventato di 8 punti ma le probabilità scudetto restano invariate, con la quota stabile a 9.00. L’Atalanta sembra essere la squadra più in forma tra quelle viste finora, ma il gap di 16 punti dal primo posto appare incolmabile e infatti l’idea della vittoria del campionato è a 66.00. I nerazzurri però, blindano il quarto posto, a 1.20, tenendo a debita distanza la Roma, a 4.00, e ancora di più il Napoli, a 9.00. La 28esima giornata ci dirà di più sulla corsa scudetto, ad aprirla è proprio la capolista Juventus che ospita il Lecce in cerca di punti salvezza. L’occasione per consolidare la vetta è però troppo ghiotta e i bianconeri non la sprecheranno: le quote favoriscono nettamente Ronaldo e compagni, a 1.15, si sale a ben 18 volte la posta per l’impresa dei pugliesi, difficile anche che il match finisca in parità, opzione a 8.00. Nessun dubbio tra gli scommettitori, la lotta scudetto non ammette passi falsi è il 99% ha puntato sulla vittoria dei bianconeri.