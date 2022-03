Come racconta La Gazzetta dello Sport, la prossima vincitrice dello scudetto potrebbe avere meno punti di quelli che in questo momento sostiene Massimiliano Allegri (ossia 84-85). Per il quotidiano, le proiezioni però dicono che l’Inter, di questo passo, farà 81-82 punti, Milan e Napoli 80. "E poi, occhio allo scenario. Se la Juve vincesse le sue tre partite con la S e l’Inter lasciasse anche solo 2 punti tra Torino e Fiorentina, la situazione pre-scontro diretto sarebbe: Inter 62, Juve 59. Inzaghi avrebbe una partita da recuperare".