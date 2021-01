All'indomani della risposta della Fifa e due giorni dopo l'incotro tra Florentino Perez e Agnelli, il media spagnolo As ha fatto un resoconto di quello che prevederebbe la Superlega europea: "La proposta della Super League europea fornirebbe fino a un totale di 350 milioni per club per partecipare alla competizione. Secondo un primo documento raccolto dal Times, i club fondatori e permanenti sarebbero 15. La lettera di 18 pagine dice anche che oltre a questi membri fondatori, ce ne sarebbero altri cinque che si qualificherebbero ogni stagione, se fossero autorizzati. La Super League preoccupa il calcio tradizionale, è un dato di fatto. Florentino Pérez ha trasferito il progetto a Gianni Infantino, presidente della FIFA, e la scorsa settimana ha fatto visita ad Andrea Agnelli, il massimo dirigente della Juve e anche dell'ECA".