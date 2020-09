Lorenzo Rocca, il professore che ha esaminato Suarez, ha parlato a Sky Sport: "L'esame si è svolto secondo prassi, dopo il covid è soltanto modalità orale. Abbiamo testato l'ascolto e l'interazione privata del candidato. Il signor Suarez è arrivato alle 3.15, sorridente e tranquillo. Esame di un quarto d'ora circa, abbiamo chiacchierato secondo lo standard della prova. Tutto si è svolto bene, la commissione ha deciso di ritenere la prova sufficiente e dare il livello B1. Non conosciamo però l'iter e la concessione dell'eventuale passaporto".



TORINO - "Se ha parlato di Torino? L'ultima parte dell'esame è un gioco di ruolo, dovevamo far finta di essere amici, ci davamo del tu ed eravamo vicini di casa. Dovevamo immaginarci una città. Stando a Perugia ho iniziato il dialogo immaginandoci a Perugia, dall'altra parte c'è stato un sorriso quasi a dire vorrei che fosse la città un'altra, sempre italiana. Nessun riferimento a Torino o alla Juve". DOVE GIOCA? - "Nessuno gli ha chiesto dove va a giocare? No, da romanista, gli ho chiesto di non giocare contro la mia squadra del cuore. Il ragazzo è sveglio, oltre ad essere intelligente, si vede che è di mondo. E' stato un esame piacevole con una persona mentalmente pronta, plastica. L'unica cortesia è stata quella di non tirare fuori le pistole contro la Roma. Il look? Diciamo generalmente un po' meno smart, anche senza cappellino per evitare di essere riconosciuti. L'italiano? Se la cava".