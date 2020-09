"Sono stato chiamato dalla procura come persona informata sui fatti, immagino per raccontare la mia esperienza nell’ateneo dove lavoro da anni, ma non sono potuto andare perché sono in isolamento fiduciario. Tuttavia lo ribadisco qui, l’Università per stranieri di Perugia non è quanto trapelato dai media e io e alcuni miei colleghi già ci siamo dissociati dai fatti. Il danno di immagine per noi e per tanti studenti è stato grande. Sia la vicenda Suarez che i fondi ai cinesi sono questioni che riguardano i corsi di italiano per stranieri, una cosa nettamente distinta dai corsi di laurea. Io sono un professore universitario, Lorenzo Rocca (l’esaminatore tra gli indagati, ndr) è un insegnante di lingua italiana". A parlare all'Adnkronos è Salvatore Cingari, un professore di Storia delle dottrine politiche all’Università per stranieri di Perugia.