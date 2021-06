Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale italiana, è intervenuto a 1 Station Radio per commentare dal suo punto di vista gli Europei attualmente in corso: "Il popolo italiano si stringe sempre intorno agli Azzurri e Nazionali snob non ne ho mai viste, sono state tutte molto vicine alla gente. Questa in particolare però arriva dopo la clamorosa mancata qualificazione agli scorsi Mondiali, e in un periodo storico diverso dal solito: la Nazionale di Mancini ha distratto le persone dalla pandemia! L'abilità del c.t. e la classe dei giocatori hanno fatto il resto".



ERIKSEN E I MEDICI - "Il giocatore della Danimarca ha visto la morte in faccia, gli auguro ora un futuro radioso. I medici e i compagni di squadra sono stati molto bravi ad agire nei primi 5 minuti. È stato fortunato perché si trovava su un campo di calcio e in una competizione importante. I medici dovrebbero avere un ruolo istituzionale nella Federcalcio, questa è una mia vecchia battaglia. Mi auguro che Gravina lo capisca. Il quid in più della Nazionale? Questa non è una squadra, ma è la squadra. Il quid in più è il gruppo, i giovani mi hanno inorgoglito. Senza gruppo non si arriva da nessuna parte".