La defezione a sorpresa del secondo portiere Mattia Perin per Juventus-Genoa di stasera ha dato modo a Max Allegri di regalare la prima convocazione in assoluto in prima squadra al 19enneha fatto la trafila giovanile nella Juve:in Primavera e Under 23 dei vari Senko, Garofani e Israel, Raina sarà a disposizione di Allegri stasera insieme a Wojciech Szczesny e Carlo Pinsoglio. Due mesi fa ha firmato il suo primo contratto da professionista, che scadrà a fine stagione.