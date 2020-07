Buon 25° compleanno a Federico Mattiello, terzino perseguitato dagli infortuni al ginocchio destro che ne hanno compromesso i primi anni di carriera. Toscano di Barga (Lucca) Mattiello è nato il 14 luglio 1995 e nel 2009 ha iniziato la trafila nella giovanili della Juventus. Ha esordito in prima squadra con mister Allegri nel 2014, dopo pochi mesi è passato in prestito al Chievo ma lì è cominciato il calvario delle fratture di tibia e perone. Dopo un anno di inattività, il club bianconero l'ha girato alla Spal e l'ha poi venduto all'Atalanta, che a sua volta l'ha prestato al Bologna (dove ha segnato il suo unico gol da professionista) e poi al Cagliari, dove milita in questa stagione.