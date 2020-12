A Radio Punto Nuovo, il procuratore aggiunto della FIGC Marco Di Lello, ha parlato di Juve-Napoli: "Indagini FIGC sul Napoli e sulla Juventus per il protocollo? In generale i tempi della giustizia sportiva sono sempre molto rapidi. Ci sono già stati diversi procedimenti per violazione dei protocolli che nella maggior parte dei casi si sono risolte con patteggiamenti. Per cui questi sono i precedenti. Come si sono conclusi con sanzioni pecuniarie? Lo avreste saputo se ci fossero stati punti di penalizzazione”.