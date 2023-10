La Procura di Torino acquisirà agli atti il verbale dell’interrogatorio di Nicolò Fagioli reso alla Procura della Figc, per poi valutare l’apertura di un fascicolo in relazione alle presunte gravi minacce subite dal centrocampista della Juventus. Al procuratore federale Giuseppe Chinè, il 5 settembre scorso Fagioli aveva parlato dei debiti accumulati con gli allibratori per quasi 3 milioni di euro e che, a un certo punto, “ricevendo pesanti minacce fisiche (tipo: ‘Ti spezzo le gambe’) anche durante la notte pensavo di giocare solo per tentare a recuperare il mio debito”. Lo riporta Il Fatto Quotidiano.