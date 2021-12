L’indagine «Prisma» prosegue e trova nuovi volti. Per ricostruire i flussi finanziari e contabili della Juventus nelle tre stagioni sotto indagine (dal 2018 al 2021) e valutare se ci sono state anomalieLo riporta la Gazzetta dello Sport, che racconta anche un precedente: il commercialista ha già analizzato in passato i bilanci del club bianconero,all’epoca direttore generale e amministratore delegato dei bianconeri. In quel gruppo di magistrati c'era poi anche Marco, oggi procuratore aggiunto nella vicenda legata alle plusvalenze sospette. Una coppia che quindi ritorna.- Il commercialista avrà il compito di stabilire se esiste una corrispondenza esatta tra ciò che stato riportato nei bilanci, le operazioni e i flussi di denaro in entrata e in uscita. Il suo coinvolgimento potrebbe allungare i tempi dell’inchiesta: questa consulenza prevede 2-3 mesi di lavoro.