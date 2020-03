Il durissimo attacco di Steven Zhang a Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, non è passato inosservato, anzi. Il numero uno dell'Inter ha utilizzato Instagram per sfogarsi contro la Lega, ma le sue parole hanno scatenato la reazione della Procura Figc. Secondo quanto appreso dall'ANSA, il procuratore federale ​Giuseppe Chinè, ha aperto immediatamente un fascicolo di indagine sul durissimo attacco del presidente dell'Inter, Steven Zhang che ha usato parole come "Vergogna" e "Pagliaccio" rivolte al numero 1 della Lega calcio, Paolo Dal Pino.