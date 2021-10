Dopo la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, si avvicina un nuovo episodio del processo tamponi che vede coinvolto il presidentee i medici della Lazio Ivo Pulcini e Fabio Rodia. Il 7 settembre scorso la decisione in terzo grado era stata quella di rimandare il caso alla Corte d'Appello federale per una riformulazione della sentenza precedente (30 aprile). Come ricorda La Repubblica, tale rilettura avverrà nella giornata di domani.