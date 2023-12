Nella giornata di ieri sono arrivate due notizie in casa Juve; quella di Giorgio Chiellini che ha annunciato l'addio al calcio giocato e quella che riguarda Paulche con l'ex difensore bianconero ha anche giocato per tre anni. L'udienza presso il Tribunale Nazionale Antidoping è stata calendarizzata per il 18 gennaio all'interno dello Stadio Olimpico di Roma. Paul Pogba è tenuto a comparire alle 14:30 perIl giocatore, ricordiamo, è stato sospeso l'11 settembre a seguito della positività riscontrata nel test antidoping dopo Udinese-Juve (20 agosto). Il 6 ottobre ha effettuato le controanalisi, che hanno confermato i risultati., che potrebbe dimezzare la squalifica e portarla a due anni. La sentenza dovrebbe arrivare nell'arco di pochi giorni. In ogni caso, Pogba comunque potrà successivamente appellarsi al(Tribunale arbitrario dello sport) e poi, eventualmente, alla Corte federale svizzera.