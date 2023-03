Inizialmente era previsto per la prima metà di Aprile la decisione del Collegio di Garanzia del Coni in merito al ricorso della Juventus sulla penalizzazione di 15 punti in classifica. In realtà, svela Tuttosport, i membri del Collegio si prenderanno più tempo per esaminare tutti i documenti. La decisione slitta a fine aprile.