Come racconta Gazzetta, nell'ambito, le decisioni arriveranno subito. O comunque alla fine di una camera di consiglio che potrebbe anche sconfinare nella giornata di lunedì. Ma il verdetto sarà espresso su tutte e due le questioni: riapertura o no del processo, sanzioni o assoluzione. Dopodiché nella storia ci sarà posto per altri capitoli. La procura federale potrebbe deferire altri club (quelli delle famose partnership con la Juve) e proseguire sul fronte della discussa «manovra stipendi», che fino a poche settimane era considerato, molto più delle plusvalenze, il vero nervo scoperto della vicenda.