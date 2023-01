Solo un giorno, poi si capirà. Domani, infatti,dovrà rispondere a due domande. La Gazzetta dello Sport le elenca entrambe: "è giusto riaprire il processo sportivo su plusvalenze e dintorni? E se sì, la Juventus e le altre società incolpate (Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Pescara e il vecchio Novara, che non c’entra nulla con la società attualmente in serie C) e assolte in primavera in primo e in secondo grado, con i loro dirigenti, che sanzioni dovrebbero meritare?".Dall'indagine Prisma si è arrivati (anche) a questo. Dopo il primo rinvio a giudizio, ora il Giudice Sportivo - dice - di avere "intercettazioni molto significative e c’è un quadro istruttorio molto più robusto". Ma come si svolgerà? Non ci sarà una fase 1 e una fase 2 del processo. Nel senso che il procuratore federale illustrerà il suo punto di vista nello stesso momento, parlando della necessità della riapertura e formulando nello stesso intervento la richiesta di sanzioni. Gazzetta racconta che le decisioni arriveranno subito. O comunque alla fine di una camera di consiglio che potrebbe anche sconfinare nella giornata di lunedì. Ma il verdetto sarà espresso su tutte e due le questioni: riapertura o no del processo, sanzioni o assoluzione.