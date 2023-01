Come racconta Gazzetta, sono state le carte delladelladi, la famosa indagine «Prisma» che ha portato i pm a chiedere il rinvio a giudizio (udienza preliminare il 27 marzo) di alcuni dirigenti juventini, fra i quali l’ormai ex presidente Andrea Agnelli, a convincere il procuratore federale Giuseppe Chiné. Nella sua richiesta per revocazione, ha sottolineato come il quadro sia del tutto cambiato: in occasione dei primi processi, il cuore delle accuse era rappresentato da una ricognizione sui valori messi a bilancio che ipervalutavano alcuni calciatori.