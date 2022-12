Tuttosport ha intervistato Vittorio, avvocato e professore di Istituzioni di diritto penale all'Università di Bologna, che ha detto la sua sulche sta subendo la. Ecco il suo pensiero: "Nel caso della Juventus le informazioni divulgate dai media sono tratte dall’ordinanza cautelare, atto adottato dal gip su richiesta degli inquirenti senza confronto con la difesa. E oltretutto da un’ordinanza nella quale il Gip ha rifiutato di disporre le misure richieste. È chiaro che: gli indagati diventano automaticamente presunti colpevoli o colpevoli in attesa di giudizio. L’esito del dibattimento - che arriverà dopo diversi anni - interesserà poco, e anche in caso di assoluzione".E ancora: "Con lesi intesse una narrazione che rende la realtà in modo iperbolico, spesso distante dai fatti [...]. Abbiamo esempi innumerevoli che un’intercettazione inserita in un contesto assume un significato completamente diverso. Se poi viene diffusa in modo arbitrario, scegliendo, se ne stravolge ancora di più l’utilizzo, creando una verità istantanea che non corrisponde alla verità processuale, ma tende solo a gettare un’così corroborando la tesi dell’accusa in chiave colpevolista. La verità processuale è lenta, è fatta di un percorso di ricostruzione lungo e faticoso, che deve rispettare regole e garanzie per ridurre il rischio di errori giudiziari".