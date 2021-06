Dopo l'arresto di 12 capi ultras della Juventus con l'accusa di estorsione al club, di violenza privata verso altri tifosi e di associazione a delinquere - quest'ultimo capo d'accusa solo per cinque di loro - il Pm Chiara Maina riapre il faldone relativo al processo Last Banner: "La denuncia della Juventus ha aperto un mondo che riguarda le condotte illecite degli ultras verso altri tifosi, che purtroppo avvengono in molti stadi italiani".