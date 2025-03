Processo Juventus: dalla difesa chiesto l'annullamento del rinvio a giudizio

Juventus FC via Getty Images

Le ultime sul processo Juventus

Non solo il caso ultras che vede coinvolti Inter e Milan . Come previsto, quest'oggi anche laè stata protagonista nelle aule dei tribunali, con una nuova udienza del processo per la vicenda dellee dellein epoca Covid davanti al Gup Anna Maria Gavoni.Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la difesa della Juventus e degli ex dirigenti bianconeri - tra cui, accusati a vario titolo dinel periodo della pandemia - ha formalizzato un'istanza di nullità della richiesta di rinvio a giudizio dello scorso 17 luglio. Il tutto perche riguardano l'attività di sequestro del materiale informatico avvenuta durante le due perquisizioni del 2021 e la mancata selezione del materiale pertinente al caso indicato nel decreto di perquisizione, reiterata nel tempo, che ha di fatto leso i diritti di difesa per non aver permesso le controdeduzioni, ma anche i diritti personali degli imputati (e non solo) che - vista la vastità del materiale raccolto e tuttora a disposizione delle parti (tra cui si sono aggiunte le 221 parti civili ammesse di recente dal gup) - comprendono anche foto personali e cartelle cliniche.

"Gli avvocati Sangiorgio, Bellacosa e Apa - scrive sempre la rosea - hanno sottolineato anche come sia stata disattesa l'ordinanza dell'8 luglio 2024 del Gip Elvira Tamburelli che, accogliendo l'ennesima richiesta della difesa, aveva disposto la restituzione del materiale forense, previa selezione dei soli dati pertinenti ai fatti. "La richiesta di rinvio a giudizio arrivata dopo aver ignorato l'ordine esecutivo e definitivo dato dal gip è del tutto irrispettosa della decisione del giudice", ha detto Davide Sangiorgio. E Maurizio Bellacosa: "Parliamo di una scelta grave ed illegittima. L'unico modo per risolvere la questione è tornare indietro". Ma per i pm Giorgio Orano e Lorenzo Del Giudice, "la sovrabbondanza di materiale non può comportare la nullità, nessuna violazione dei diritti di difesa è stata compiuta".".