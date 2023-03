Come racconta Gazzetta, una volta esauriti i temi preliminari, che consistono appunto nella fase della costituzione delle parti, si passerà alle eccezioni vere e proprie: è ipotizzabile perciò che nell’udienza del 10 maggio si discuta anche della competenza territoriale, tema tanto caro alla Juventus. I legali del club bianconero chiederanno di spostare il processo da Torino a Milano, dove ha sede la Borsa, o in subordine a Roma, dove si trovano i server di Piazza Affari.: i tempi sono difficili da quantificare, potrebbe bastare un mese come arrivare anche a tre o andare ancora oltre.