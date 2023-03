Primavera in tribunale, a partire dalla giustizia sportiva. Ma cosa potrebbe accadere alla Juventus con la chiusura delle indagini del secondo filone sportivo e la conseguente apertura del processo? La Gazzetta dello Sport prova a fare chiarezza.Sul fronte manovra stipendi, infatti, la Juve potrebbe pagare "una multa più 'uno o più punti di penalizzazione'". Per il quotidiano, però, "sembra davvero difficile pensare che a una penalizzazione shock se ne aggiunga un’altra. Ecco, per capirci, la conferma del meno 15 "potrebbe convincere i giudici a scegliere la strada della maxi multa".