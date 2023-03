La famosa lettera della procura federale allacon i “chiarimenti interpretativi” sulla vicenda plusvalenze deve essere consegnata ai legali delle difese. Come racconta Gazzetta, la giustizia amministrativa a entrare in campo con un pronunciamento del TAR del Lazio che accoglie il ricorso presentato dal dirigente bianconero Federico Cherubini e dall'ex dirigente Fabio Paratici relativo all’acquisizione del documento del 14 aprile 2021. È stato un cavallo di battaglia nei primi processi plusvalenze (quelli che hanno portato all’assoluzione), lo è tuttora nel bel mezzo dell’iter (quello messo in moto dalle carte dell’indagine “prisma” di Torino) che ha portato al meno 15 fra poco all’attenzione del Collegio di garanzia presso il CONI.