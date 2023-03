A segnare la giornata della Juve in merito alle vicende giudiziarie potrebbe non esserci solo l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma. Attesa per oggi infatti, scrive Tuttosport, anche la decisione del Consiglio di Stato in merito alla carta Covisoc che la Juve aveva richiesto e ottenuto di visionare. Il Consiglio di stato deciderà se il carteggio tra Procura e Cosivoc sarà inserito o meno nel processo plusvalenze.