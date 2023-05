L'udienza sul caso plusvalenze, tenuta dalla Corte Federale d'Appello, è iniziata questa mattina alle 10. Dopo le richieste del procuratore, Giuseppe Chiné, la parola è passata alla difesa della Juventus. La sentenza però, che povrà accogliere la richiesta di 11 punti di penalizzazione, ridurla o aumentarla, è attesa per il tardi pomeriggio, ovvero dopo la chiusura delle Borse, dalle 18 in poi. Secondo quanto riferisce Sky Sport però, non è da escludere che la decisione venga posticipata a domani. In quel caso, la Corte sanzionerebbe il club sapendo il risultato della Juve contro l'Empoli e quindi la nuova classifica..